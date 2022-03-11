Компенсацию ущерба нанесенного Украине Россией, осуществившей масштабное военное вторжение, разделят на три большие части.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире телемарафона.

Убытки, которые Россия нанесла Украине в результате военного вторжения, могут быть взысканы в виде репараций. Они могут быть денежными и натуральными.

Работу над компенсацией убытков украинское правительство разделяет на три большие части:

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Работа по линии сотрудничества с западными правительствами: уже арестовали золотовалютные резервы Центрабанка РФ на сумму 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно для того, чтобы перекрыть единовременные убытки.

"Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом эти деньги могут поступить Украине на дальнейшее восстановление и компенсацию", - сказал Кудин.

Получение репараций.

"Путь репараций - после подписания мирного договора и фактически капитуляции врага. Когда мы говорим о репарациях, они бывают денежные и натуральные. Мы могли бы получать энергоресурсы и другие виды материальных ценностей, которые Украине нужны для постоянного потребления", - пояснили в Минэкономики.

Напомним, 10 марта советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что убытки от вторжения России уже превысили 100 млрд долларов.

В результате вторжения российских войск в Украину разрушена инфраструктура, здания и другие материальные ценности. Сумма убытков растет с каждым днем войны.

При этом Владимир Зеленский заявил, что все, что разрушили вражеские войска, будет восстановлено, а россиянам сейчас нужно учить слова "репарация" и "контрибуция".

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