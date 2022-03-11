Кабмін з урядами інших країн шукає механізм передачі Україні заарештованих золотовалютних резервів Центробанку РФ, заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
Так, заарештовані резерви в розмірі $415 мільярдів планують направити для відшкодування збитку, нанесеного Росією. Цієї суми достатньо, щоб перекрити прямі одноразові втрати.
Росія після капітуляції ще повинна виплатити репарації Україні, які бувають у двох формах: грошові і натуральні.
Також країни "Великої сімки" готують нові санкції проти РФ. Їх мета-зробити так, щоб у президента Росії Володимира Путіна не було грошей на фінансування власної армії. Сподіваємося це здійсниться і Росія не побачить своїх грошей.
Нагадаємо, в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Російські офіцери в паніці: бійці ЗСУ звільнили відразу 5 населених пунктів, подробиці
Андрій Данилко публічно поставив на місце нахабу: "Аріночка, краще б ваш тато..."
Заблокований з дружиною в підвалі: знаменитий українець потребує термінової допомоги
"Знайте, я вас ненавиджу": 14-річна дівчинка кинулася під поїзд, записавши відео
Як повідомляла Politeka, свій заробіток втратять росіяни на YouTube.
Також Politeka писала, що Євросоюз готує відмову від російського газу і нафти.