Найближчим часом спільно з урядами інших країн знайдуть юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій.

Кабмін з урядами інших країн шукає механізм передачі Україні заарештованих золотовалютних резервів Центробанку РФ, заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Так, заарештовані резерви в розмірі $415 мільярдів планують направити для відшкодування збитку, нанесеного Росією. Цієї суми достатньо, щоб перекрити прямі одноразові втрати.

Росія після капітуляції ще повинна виплатити репарації Україні, які бувають у двох формах: грошові і натуральні.

Також країни "Великої сімки" готують нові санкції проти РФ. Їх мета-зробити так, щоб у президента Росії Володимира Путіна не було грошей на фінансування власної армії. Сподіваємося це здійсниться і Росія не побачить своїх грошей.

Нагадаємо, в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.

Як повідомляла Politeka, свій заробіток втратять росіяни на YouTube.

Також Politeka писала, що Євросоюз готує відмову від російського газу і нафти.