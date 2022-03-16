Мэр был похищен из Скадовского городского совета. Активист призывает жителей собираться на центральной площади.

В среду, 16 марта, российские оккупанты похитили мэра города Скадовск (Херсонская область) Александра Яковлева. Также сообщается, что вместе с ним захватчики забрали и секретаря горсовета Юрия Палюха.

Об этом в Facebook сообщил местный житель Артем Костюченко.

Стоит отметить, что в последний раз Яковлев выходил на связь с общественностью через соцсети 15 марта. Он сообщал, что несмотря на различные слухи остается в Скадовске. Также городской голова вкратце рассказал о работе городских служб, ситуации с медикаментами и выплатами пенсий в населенном пункте.

Жителей Скадовска лишь призвали выходить на митинг против российских оккупантов.

Напомним, оккупанты похитили мэра Мелитополя, который отказался сотрудничать с врагами.

Как сообщала Politeka, Россия посылает в Украину частные охранные фирмы.

Также Politeka писала, что разведка назвала имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить Украину.