С первого дня полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали несколько высокопоставленных офицеров российской армии.

По данным Центра противодействия дезинформации, ВСУ удалось уничтожить несколько генерал-майоров, которые также принимали участие в боях.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.



По данным ведомства, с первого дня полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали несколько высокопоставленных офицеров российской армии, гибель которых Кремль молчит, отрицает либо официально не подтверждает.

Подразделениями ВСУ уничтожены:

генерал-майор Тушаев Магомед — командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии Чечни, ликвидирован под Гостомелем;

генерал-майор Герасимов Виталий — первый заместитель 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, убит под Харьковом;

генерал-майор Колесников Андрей — командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, ликвидирован 11 марта;

генерал-майор Суховецкий Андрей — заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, убит 28 февраля под Мариуполем, а его смерть подтвердил президент РФ Владимир Путин;

полковник Захаров Андрей — командир 6-го полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, убит под Киевом 9-10 марта;

полковник Порохня Сергей — командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа;

полковник Николаев Игорь — командир 252-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, убит 15 марта под Харьковом;

подполковник Агарков Юрий — командир 33-го мотострелкового полка гвардии;

подполковник Сафронов Дмитрий — заместитель командира бригады морской пехоты, ликвидирован 6 марта под Харьковом;

подполковник Ермолин Михаил — командир дивизиона воинской части 12776;

полковник Исайкин Виктор — погиб в начале марта, его смерть подтвердил глава Мордовской Республики.

Напомним, украинский летчик погиб в бою с двумя самолетами врага: один из них успел сбить.

Как сообщала Politeka, в бою за Киев пал военный летчик.

Также Politeka писала, что капеллан ПЦУ пал от рук российских солдат.