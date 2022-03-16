Соответствую резолюции в США приняли во вторник, 15 марта, сообщает Reuters. Документ представил республиканец Линдси Грэм. Несмотря на то, что в США партии демократов и республиканцев постоянно противостоят друг другу, на этом голосовании они были едины во мнениях.
«Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа», - заявил представитель Демократической партии Чак Шумер.
Стоит отметить, что президент США Джо Байден неоднократно выражал свою поддержку Украине. В свою очередь, республиканцы из Палаты представителей и Сената призвали своего президента продемонстрировать эту поддержку в виде военной помощи для защиты от российских оккупантов. Они призвали Байдена передать Украине системы противовоздушной обороны советского и российского производства.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал США помочь Украине получить системы ПВО С-300 и истребители МиГ-29.
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