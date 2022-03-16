Международный суд ООН в Гааге принял решение по иску Украины против России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Украина одержала полную победу в деле против России в Международном Суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию", - говорится в сообщении.

Сегодняшним решением по делу "Украина против рф" относительно обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него суд в Гааге вводит такие временные меры в отношении России:

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  • немедленно прекратить военные операции, которые начались на территории Украины в феврале 24 февраля 2022 года.
  • обеспечить, чтобы любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, которые контролируются РФ, не будут предпринимали шагов по продолжению военной операции.

Как известно, Украина направила иск против России в Международный суд ООН на третий день вторжения.

Напомним, найден еще один способ наказать Россию, что известно.

Как сообщала Politeka, Украине дали ответ относительно вступления в ЕС.

Также Politeka писала, у Зеленского ответили России насчет нейтралитета:»Модель может быть только украинской".