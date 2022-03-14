Знайдено новий спосіб, отримати від Росії компенсацію за збитки завдані війною. Про це заявила член делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН у Гаазі Лана Зеркаль в ефірі ТСН.

Так, Україна наполягає на створенні окремого рахунку, на який будуть надходити росіянам кошти за їхні газ і нафту від Європи, і коли настане час платити Україні за збитки завдані у війні, саме з того рахунку кошти буди таки перераховані незалежно від бажання росіян.

«Це рахунок відкривається на підставі санкцій ЄС. Далі країни, які зараз отримуються від РФ енергоносії і замість того, щоб надсилали ці кошти до Росії, а це майже мільярд щомісяця, ці кошти відкладаються на спеціальному рахунку і тоді, коли є якісь рішення, чи є якась угода… із цих рахунків суми надходять до України», - зазначила дипломат.

За словами Зеркаль, є всі шанси отримати від Росії кошти навіть без суду.

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Нагадаємо, 10 березня радник президента Зеленського з економічних питань Олег Устенко повідомив, що внаслідок вторгнення російських військ в Україну зруйновано інфраструктуру, будівлі та інші матеріальні цінності на суму не менше 100 мільярдів доларів. Сума збитків зростає щодня.

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