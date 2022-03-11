Заяву було зроблено після тривалих дискусій за закритими дверима.

Екстрений неформальний саміт ЄС, присвячений питанням російської агресії проти України, що відбувся у ніч на п'ятницю, 11 березня, завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС, пише liga.net, ЄП.

Дискусія за закритими дверима щодо цього тривала 5 годин. За її підсмками було зроблено заяву, яку опублікували на сайті Євроради.

Заява складається з п’яти пунктів.

Необґрунтована військова агресія РФ проти України брутально порушує міжнародне право, принципи статуту ООН, підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. У заяві сказано, що Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю агресивну війну, і винні будуть притягнуті до відповідальності. Держави-члени ЄС продовжуватимуть надавати політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Україні та "повні рішучості ще більше посилити тиск на Росію та Білорусь", швидко запровадивши нові санкції. У ЄС заявили, що продовжать надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку всім біженцям та країнам, які їх приймають. Також у ЄС закликали Росію забезпечити безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ до постраждалих в Україні. Саме цей пункт стосується євроінтеграції України, однак сформульований він не конкретно.

"Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень Договорів ЄС. До винесення цього висновку вже відтепер ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини".

Єврорада запропонувала Комісії подати свої висновки за заявками Молдови та Грузії.

Варто зазначити, що рішенні стосовно євроінтеграції України є низка позитивних зсувів у порівнянні з попередніми формулюваннями, однак в ньому немає посилань на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також немає ані позитивних, ані негативних згадок про "пришвидшену процедуру" вступу, якої прагнула Україні.

Разом з тим, президент Литви Гітанас Науседа лишився задоволений рішенням саміту ЄС щодо європерспективи України. За його словами, саміт підтримав євроінтеграцію України.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що їй раді в ЄС", - написав Науседа у twitter.

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 11, 2022

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