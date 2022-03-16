В офісі президента України відповіли щодо так званих "шведської або австрійської моделей нейтралітету", про які заговорила російська сторона, передає НВ.

Так, сьогодні, 16 березня, член російської делегації Мединський заявив, що Україна на переговорах пропонувала "австрійський" або "шведський" варіант нейтралітету.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на так звані «шведську або австрійську моделі нейтралітету» заради припинення війни з РФ.

"Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною в переговорному процесі. Звідси слова про шведську або австрійську моделях нейтралітету. Але Україна зараз перебуває в стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути тільки українською і тільки про юридично вивірені гарантії безпеки. І ніяких інших моделей або варіантів.

Що це означає? По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Дієві, а не протокольні або «Будапештські». А це означає, що підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на боці України в конфлікті і офіційно забезпечують нам негайні поставки необхідного обсягу зброї. І, по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих же крилатих ракет. Нам потрібні прямі і жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрито.

Додам, що Україна ніколи не була мілітаристською державою, яка нападала або планувала нападати на сусідів. На відміну від цих самих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати дійсно потужний пул союзників з чітко прописаними гарантіями безпеки».

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