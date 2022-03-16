Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал президента страны-агрессора Владимира Путина военным преступником. Соответствующее видео заявления Байдена во время общения с журналистами опубликовал репортер телеканала CNN Кевин Липтак в Twitter.

«Он военный преступник», - заявил Байден.

Biden says he believes Putin is a “war criminal” pic.twitter.com/wUxm0lOuEu — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) March 16, 2022

Это стало заметным изменением риторики Белого дома и президента США, поскольку ранее официальные лица, включая самого Джо Байденом, избегали термина «военные преступления», ссылаясь на то, что это должна установить специальное расследование. Впрочем чиновники акцентировали, что лично они верят в то, что россияне совершают зверства, и как только будет установлено, что их нападения на гражданских являются умышленными, а не случайными, это будет считаться военными преступлениями, отмечает CNN.

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