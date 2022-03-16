Окупант скаржиться, що у них "їжі немає, води немає, боєзапасів немає", але у його дружини свої проблеми, адже в Росії більше немає "Коли", "Бершки" і Зари".

Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта з дружиною, в якій він розповів про стан військ РФ в Україні. Аудіо розмови опублікувала прес-служба СБУ.

- Їжі немає, води немає.

- Кошмар.

- Залишився у нас зараз один на двох сухпайок з пацаном. І у Кірюхи теж один на двох з Булатом сухпайок. А більше їжі немає.

- Кошмар.

- Просто вчора потрапили під веселу роздачу. Одна машина безповоротно. У неї прям влетіло, вона згоріла. І потрапили в КАМАЗ з провізією. У Камазі вода була, сухпаї. Просто ми зараз не бачимо сенсу перебування свого тут.

- Та я теж…

- Провіанта у нас немає, боєзапасів у нас немає, солярки у нас немає. У нас народу залишилося, Я не знаю, чоловік 40.

У свою чергу дружина окупанта відповідає, що у них теж все погано, адже зникли «Пепсі-кола», «зара» і «бершка».

"І для неї відсутність "пепсі" - не менш болюча тема, ніж те, що її чоловік на війні в Україні вбиває цивільних і цілком ймовірно, що тут і загине", - зазначили в СБУ.

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