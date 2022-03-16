Міжнародний суд ООН в Гаазі ухвалив рішення за позовом України проти Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію», - йдеться у повідомленні.

Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Сьогоднішнім рішенням у справі «Україна проти рф» щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього суд у Гаазі вводить такі тимчасові заходи щодо Росії:

негайно припинити військові операції, які почалися на території України у лютому 24 лютого 2022 року.

забезпечити, щоб будь-які військові чи регулярні збройні підрозділи, а також інші організації чи особи, які контролюються РФ, не будуть вживали кроків щодо продовження військової операції.

Як відомо, Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН на третій день вторгнення.

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