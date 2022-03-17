Как пишет Politeka.net, со ссылкой на данные военной разведки Украины, командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта, для участия в боевых действиях против Украины, с военной базы Хмеймим (САР) в Россию было отправлено 150 наемников.
По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить россии для войны в Украине 40 000 боевиков.
Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях, то есть чисто полицейские функции. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило "боевой дух" сирийцев.
К тому же, недавно в военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины. Это негативно отразилось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Беларусь как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.
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