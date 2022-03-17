Украинские защитники захватили российскую радиолокационную станцию "Фара". Теперь устройство будет помогать военным Вооруженных сил бороться с оккупантами из РФ.

Об сообщается в Telegram-канале ВСУ. Там отметили, что станция позволяет проводить разведку местности, обнаруживать людей и технику, а также наводить и корректировать огонь по целям.

Напомним, оккупанты похитили мэра Мелитополя, который отказался сотрудничать с врагами.

Как сообщала Politeka, Россия посылает в Украину частные охранные фирмы.

Также Politeka писала, что разведка назвала имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить Украину.