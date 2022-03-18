В пятницу, 18 марта, лидеры США и Китая провели телефонные переговоры, о результатах которых сообщает агентство «Синьхуа». Известно, что политики обсуждали, в частности, войну в Украине, развязанную Россией.
США изначально демонстрировали четкую и однозначную позицию по украинскому вопросу, в то время как Китай открыто ни разу не выступил против России. Впрочем, по итогам переговоров Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает за то, чтобы на планете сохранялся мир.
«Противостояние и конфликт в Украине невыгодны ни одному человеку», - подчеркнул глава Китая.
Кроме того, власти КНР выступили со своей инициативой по Украине. Она представляет собой шесть пунктов по вопросу гуманитарной ситуации. Пекин подчеркнул, что готов оказать гуманитарную помощь Украине и другим пострадавшим странам.
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«Все стороны должны совместно поддерживать российско-украинский диалог и переговоры, добиваться результатов и мира», - заявили в Китае.
Напомним, переговоры США и Китая могут принести результат, подробности.
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