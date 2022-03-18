После переговоров между президентом США Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином Пекин выступил с инициативой по ситуации в Украине.

В пятницу, 18 марта, лидеры США и Китая провели телефонные переговоры, о результатах которых сообщает агентство «Синьхуа». Известно, что политики обсуждали, в частности, войну в Украине, развязанную Россией.

США изначально демонстрировали четкую и однозначную позицию по украинскому вопросу, в то время как Китай открыто ни разу не выступил против России. Впрочем, по итогам переговоров Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает за то, чтобы на планете сохранялся мир.

«Противостояние и конфликт в Украине невыгодны ни одному человеку», - подчеркнул глава Китая.

Кроме того, власти КНР выступили со своей инициативой по Украине. Она представляет собой шесть пунктов по вопросу гуманитарной ситуации. Пекин подчеркнул, что готов оказать гуманитарную помощь Украине и другим пострадавшим странам.

«Все стороны должны совместно поддерживать российско-украинский диалог и переговоры, добиваться результатов и мира», - заявили в Китае.

Напомним, переговоры США и Китая могут принести результат, подробности.

Как сообщала Politeka, российские оккупанты сбросили ракеты на аэропорт в Днепре.

Также Politeka писала, что украинские военные захватили трофеи врагов, фото.