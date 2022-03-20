Как пишет Politeka.net, украинцы 25-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Пока воины успешно противостоят армии России, прокуратура расследует военные преступления врагов, которые нарушают международные конвенции. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в своем твиттере, что не только Украина занимается преступлениями России.
"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", - написала Венедиктова.
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