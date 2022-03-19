В Украине образованы не только лагеря, но и специальный правоохранительный орган.

В нашей стране уже созданы лагеря, в которых будут содержать пленных "орков"

О том, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных армии РФ, в интервью изданию " BBC ", рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По словам Венедиктовой, правительство проработало создание этих лагерей, поскольку подобные меры указаны в "Женевской конвенции". Также, что касается российских пленных - они получают надлежащую медицинскую помощь, почти на таком же уровне, какой оказывается нашим военнослужащим.

Таким образом, Украина проявляет себя как настоящая цивилизованная страна, дающая отпор российской агрессии, но сама не являющаяся жестоким агрессором.

Венедиктова уточнила - все вопросы, касающиеся специальных военных лагерей были поначалу отработаны, и только потом перешли к подписанию совместного приказа Минобороны, МВД и подобных ведомств.

Кроме того, вопросами относительно военнопленных РФ, сейчас занят особая, только созданная правоохранительная структура - "Военная служба правопорядка".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как будет происходить восстановление Украины после войны.

Также ранее мы информировали о том, зачем на самом деле в армию РФ мобилизуют мужчин из ОРДЛО.

А до этого наш портал сообщали о том, что Подоляк рассказал, почему договориться о мире с РФ смогут только через "несколько недель".