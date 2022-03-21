Европейский союз впервые в своей истории одобрил оборонную стратегию. Программа называется "стратегический компас", сообщил Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Европейский Союз только что утвердил стратегический компас, он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности. Это только начало пути. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против российской агрессии", - говорится в сообщении.
Ранее Ринкевичс высказался за то, чтобы в будущем международный трибунал по военным преступлениям России проводился в Мариуполе или Харькове, подвергшихся особо жестоким разрушениям.
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Также министр предложил использовать все замороженные за рубежом активы РФ на послевоенное восстановление Украины.
"Стратегический компас" дает Евросоюзу амбициозный план действий по укреплению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года, сообщается на сайте Европейского совета.
Программа предоставляет общую оценку стратегической среды, в которой действует ЕС, а также угроз и вызовов, с которыми сталкивается союз.
"Документ содержит конкретные и практические предложения с очень точным графиком выполнения, чтобы улучшить способность ЕС решительно действовать во время кризисов и защищать свою безопасность и своих граждан. Компас охватывает все аспекты политики безопасности и обороны и структурирован вокруг четырех столбов: действовать, инвестировать, партнер и безопасный", - говорится в сообщении.
Среди прочего программа предусматривает создание возможности для быстрого развертывания до 5 тысяч военнослужащих для разных типов кризисов; повышение мобильности военных; разработку Космической стратегии ЕС для безопасности и обороны; создание политики киберзащите ЕС для лучшей подготовки к кибератак и реагирования на них; разработка инструментов для выявления и реагирования на широкий спектр гибридных угроз; расширение возможностей анализа разведывательных данных; усиление сотрудничества со стратегическими партнерами, такими как НАТО, ООН и региональными партнерами и прочее.
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