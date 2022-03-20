На эту тему глава государства высказался в эфире американского телеканала CNN.
По словам Зеленского, на сегодняшний день Путин находится в «информационном пузыре», однако это делает его опасным. Украинский президент подчеркнул, что его российский коллега «способен на очень ужасные шаги».
Зеленский считает, что войны в Украине удалось бы избежать, если бы наша страна была членом НАТО. Президент в очередной раз обратился к представителям Альянса с призывом немедленно принять Украину в их ряды, если они готовы на это. Впрочем, Зеленский тут же отметил, что ответ НАТО на его призывы остается четким и отрицательным.
Кроме того, Зеленский рассказал о компромиссах, на которые Украина не готова идти на переговорах с Россией ни при каких обстоятельствах.
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В частности, речь идет о территориальной целостности и суверенитете нашей страны.
«Об этом говорил украинский народ, он не встречал русских солдат букетом цветов - он встречал их храбро, с оружием в руках… нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо», - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в Украину прибыли «вагнеровцы», чтобы ликвидировать Зеленского.
Как сообщала Politeka, Подоляк показал новую жизнь россиян во всей красе, дальше будет только хуже.
Также Politeka писала, что Зеленский заговорил о тактике переговоров с Россией.