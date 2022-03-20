Не исключается отравление, внезапная болезни, или другая «случайность».

В России ищут способ отстранить от власти Владимира Путина. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных к Владимиру Путину. Их цель-скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из - за войны в Украине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина – директора ФСБ Александра Бортникова.

"Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ-роковые просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и способность украинской армии», - отметили в Минобороны.

Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают различные варианты отстранения путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезни, или другая «случайность».

Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний «слив» расположения чеченских подразделений на севере Киева.

Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ.

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