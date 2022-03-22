Избранный президент Беларуси Светлана Тихановская сделала заявление о возможном втягивании белорусской армии в войну.

Главные тезисы:

1. Александр Лукашенко уже совершил государственную измену, предоставив территорию Беларуси для российской агрессии против Украины. Эта агрессия противоречит национальным интересам Беларуси и является преступлением, а также прямо противоречит Конституции Республики Беларусь. Он и все должностные лица, содействующие агрессии, неминуемо предстанут перед судом и понесут наказание за государственную измену, а в случае вторжения в Украину – и за военные преступления.

2. Вторжение белорусской армии в Украину – это шаг с необратимыми последствиями. Он станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и ещё больше изолирует белорусов от внешнего мира – вплоть до железного занавеса, за которым Беларусь не будут рассматривать как самостоятельное государство, а жизнь в стране придёт к нищете.

3. Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и воинского звания, предстанут перед трибуналом.

4. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом.

5. Военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся выполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов. Право не выполнять заведомо преступные приказы гарантировано Законом. Зафиксировать своё несогласие с приказом можно прямым действием – сложив оружие.

6. Военнослужащие, должностные лица и граждане Беларуси, любыми доступными способами предотвратившие выполнение преступных приказов, освобождаются от ответственности.

7. Военнослужащие, покинувшие поле боя или сдавшиеся в плен в Украине, освобождаются от ответственности.

Приказ ввести войска в Украину – это не только приказ отправить на верную смерть военнослужащих нашей страны, но и приказ всем нам, белорусам, отказаться от независимости и своего будущего.

Напомним, партизанская борьба в Беларуси набирает обороты: останавливают поезда и технику РФ, что известно.

Отметим, что офицеры Беларуси массово уходят на пенсию, отакзываясь воевать с Украиной.

Как сообщалось, в Беларуси активизировалось передвижение военной техники.