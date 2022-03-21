Беларусы, выступающие против войны с Украиной, оказывают поддержку украинцам не только словом, но и делом

Как сообщает белорусский оппозиционер Франак Вячорка на своей странице в Twitter, местные партизаны выводят из строя российскую технику, останавливают их поезда и раздают листовки, чтобы не допустить ввода войск Беларуси в Украину.

Напомним, несколькими днями ранее руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что РФ не сможет вести свои военные эшелоны по железной дороге в Украину через Беларусь. Благодаря белорусским железнодорожникам колеи отныне непригодны для этого.

"Я недавно обращался к белорусским железнодорожникам с призывом не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет. Я не буду уточнять детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают", – отметил он.

В свою очередь источники в Минобороны Украины утверждат, что белорусские офицеры, достигшие пенсионного возраста, начали массово изъявлять желание уйти на заслуженный отдых.

Таким образом военнослужащие демонстрируют свое нежелание участвовать в военных действиях против Украины.

Как известно, угроза наступления из Беларуси на волынском направлении сохраняется на высоком уровне. Об этом ранее сообщили в Генштабе ВСУ, подчеркнув, что силы обороны Украины готовы к отпору.

В то же время данные разведки гласили о том, что Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России в течение ближайших 1-2 дней.

Напомним, после провала в Украине Путин переходит к «плану Б», стало известно, в чем он заключается

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