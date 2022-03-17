В Беларуси активизировалось передвижение военной техники. Об этом сообщают очевидцы в сети и публикуют кадры с места.
Колонны замечены в районе Бобруйска и Добруша. Накануне железнодорожный состав отправился из Минска в сторону Бреста.
Под Гомелем также заметили большую колонну военной техники. Она направляется в сторону Добруша в направлении российской границы.
Напомним, что оккупанты отказываются выполнять приказы начальства.
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