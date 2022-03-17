На одной из трасс Беларуси было замечено передвижение колонны Вооруженных сил Республики с соответствующим опознавательным знаком

В Беларуси активизировалось передвижение военной техники. Об этом сообщают очевидцы в сети и публикуют кадры с места.

Колонны замечены в районе Бобруйска и Добруша. Накануне железнодорожный состав отправился из Минска в сторону Бреста.

Под Гомелем также заметили большую колонну военной техники. Она направляется в сторону Добруша в направлении российской границы.

Напомним, что оккупанты отказываются выполнять приказы начальства.

Как сообщала Politeka, белорусов заставляют становиться донорами для военных РФ.

Также Politeka писала, российский агрессор обстрелял Беларусь.