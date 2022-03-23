Как пишет Politeka.net, весь мир продолжает помогать Украине всеми возможными способами. Сегодня, 23 марта, стало известно, что послы Евросоюза утвердили военную помощь в размере 500 миллионов евро для Украины. Об этом сообщил в своем твиттер аккаунте корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС сегодня одобрили выделение Украине дополнительных 500 миллионов евро на закупку оружия. Письменная процедура заканчивается в 17.00. #Россия", - написал Рикард в своем блоге.

Сообщалось, что до этого США выделили военную помощь на один миллиард долларов. Об этом рассказал президент Джо Байден.

"На прошлой неделе мы одобрили новый беспрецедентный пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. Он включает 800 систем ПВО и 9 тысяч противотанковых комплексов", – сказал Байден.

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