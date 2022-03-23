На мост сбросили авиабомбы, по этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Как пишет Politeka.net, сегодня утром председатель черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал о том, что произошло за ночь в Чернигове и области. День оказался недобрым в городе оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.

«Я не хотел записывать видео именно здесь, но… Этой ночью москальская мразота авиацией уничтожила автомобильный мост в Чернигов. Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы будем снабжать город продуктами и всем необходимым. Это первое.

Второе – мы обязательно построим новый мост. Гораздо лучше, чем тот, что был. Он у нас был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового, крутого, современного моста, и мы его обязательно построим после нашей победы. С холодной головой каждый делает свое дело, не отвлекается на другие вопросы. Работаем. Верим в Бога и в Вооруженные Силы Украины!» - говорит Чаус.

Отметим, на мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал. По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Также мэр Борисполя Владимир Борисенко попросил жителей Борисполя, что в Киевской области, по возможности уехать из города. По его словам, это касается как жителей города, так и приезжающих с оккупированных территорий, территорий, где идут бои.

"Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. Кто не имеет возможности – вывезем, кто имеет – организовано в колоннах своими автомобилями можете выехать", - заявил Борисенко.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины отреагировали на информацию об «исчезновение» министра оборы РФ Сергея Шойгу, которая появилась в российских СМИ.

Также, как писала Politeka, выяснилось имя генерала РФ, который руководит бомбежкой и осадой Мариуполя.

Кроме того Politeka.net сообщала, что офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начали массово уходить на пенсию.