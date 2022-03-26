Об этом стало известно из сообщения журналиста Бук.Інфо, Ростислава Демчука.
Как говорится, Джонсона спросили о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи.
"Без особых уточнений Борис Джонсон рассказал, что они договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии". "Байрактаров" в Украину, а также мощные колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.
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