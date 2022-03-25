Российский оккупант в телефонном разговоре признался в своих преступлениях, который перехватили украинцы.

Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают давать достойный ответ российским оккупантам, которые вторглись в Украину 24 февраля. Украинским защитникам удалось перехватить еще один разговор оккупанта, который признался в своих преступлениях. Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко на своем ютуб-канале.

"Меня в рай не примут, я тут перекосил людей", - заявил оккупант.

"У нас танк убило, просто ПТУРом попало под башню, минус экипаж, там минус экипаж, тут минус экипаж. Пока Бог спасет", - рассказал военный.

Также он отметил, что оккупанты даже обстреливают свои колонны, которые едут. А те стреляют в ответ по ним и выходит, что пока их обстреливают украинские войска, они стреляют по своим же.

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