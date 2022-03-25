О ситуации в городе сообщило МВД Украины в своем Телеграм-канале. В публикации говорится, что 24 марта российские военные совершили серию атак на объекты инфраструктуры Чернигова.

Наряды полиции патрулируют улицы города совместно с бойцами терробороны. Сообщается о задержании троих мародеров за последние сутки.

Правоохранители подчеркивают, что сейчас одна из их ключевых задач – помощь гражданским, которые остаются в городе. В частности, под обстрелами оказалось много нуждающихся семей с детьми и пожилыми людьми.

Также сообщается, что за 24 марта саперы ГСЧС 18 раз привлекались к изъятию боеприпасов в Чернигове.

Спасатели напомнили украинцам о том, что приближаться к неразорвавшимся ракетам и минам нельзя. Они могут сработать в любой момент. О таких находках нужно сообщать спасателям или полицейским.

В свою очередь, глава Черниговской ОВГА Вячеслав Чаус сообщил, что вечером 24 марта в результате обстрела в Чернигове был поврежден магистральный аммиакопровод. На место происшествия прибыли спасатели. Они установили, что концентрация испарений аммиака была в пределах нормы. Жертв и пострадавших не было.

Напомним, оккупанты попытались сравнять с землей Ахтырку на Сумщине, фото.

Как сообщала Politeka, на фото со спутника попали позиции оккупантов на Харьковщине.

Также Politeka писала, что в Харькове оккупанты разрушили университет имени Каразина.