О ситуации в городе сообщило МВД Украины в своем Телеграм-канале. В публикации говорится, что 24 марта российские военные совершили серию атак на объекты инфраструктуры Чернигова.
Наряды полиции патрулируют улицы города совместно с бойцами терробороны. Сообщается о задержании троих мародеров за последние сутки.
Правоохранители подчеркивают, что сейчас одна из их ключевых задач – помощь гражданским, которые остаются в городе. В частности, под обстрелами оказалось много нуждающихся семей с детьми и пожилыми людьми.
Также сообщается, что за 24 марта саперы ГСЧС 18 раз привлекались к изъятию боеприпасов в Чернигове.
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Спасатели напомнили украинцам о том, что приближаться к неразорвавшимся ракетам и минам нельзя. Они могут сработать в любой момент. О таких находках нужно сообщать спасателям или полицейским.
В свою очередь, глава Черниговской ОВГА Вячеслав Чаус сообщил, что вечером 24 марта в результате обстрела в Чернигове был поврежден магистральный аммиакопровод. На место происшествия прибыли спасатели. Они установили, что концентрация испарений аммиака была в пределах нормы. Жертв и пострадавших не было.
Напомним, оккупанты попытались сравнять с землей Ахтырку на Сумщине, фото.
Как сообщала Politeka, на фото со спутника попали позиции оккупантов на Харьковщине.
Также Politeka писала, что в Харькове оккупанты разрушили университет имени Каразина.