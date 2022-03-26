Как пишет Politeka.net, Джо Байден встретился с главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. После проведенных переговоров Кулеба рассказал, чего удалось достичь в результате встречи.
"На этой фотографии мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как «Яворовский военный полигон».
Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", - написал Кулеба.
Также глава МИД до этого записал видеообращение, в котором рассказал, что Байден в восторге от украинцев.
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"Байден в восторге от борьбы украинцев! Происходящее в Украине - изменит ХХІ век", - заявил Кулеба.
Напомним, Кулеба обратился к миру
А еще Politeka писала, что глава МИД Украины Кулеба раскрыл, чего ждать от переговоров с Лавровым
Также Politeka сообщала, что Кулеба объявил, чем закончились полуторачасовые переговоры с Лавровым