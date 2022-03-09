Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о главных намеченных пунктах новых переговоров с Россией.

В сети появилось видео с соответствующим заявлением главы МИД. В нем Кулеба рассказал, что сейчас идет подготовка к его завтрашней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая пройдет в турецком городе Анталья.

Кулеба сразу подчеркнул, что его ожидания от новых переговоров весьма сдержанные. В то же время он заверил, что Украина будет делать все, чтобы добиться своих целей.

Министр выделил три ключевых пункта, которые накануне переговоров ставит перед собой его ведомство.

«Наши интересы: прекратить огонь, освободить наши территории и, безусловно, решение всех гуманитарных катастроф, созданных российской армией», - заявил Кулеба.

Он добавил, что едет на эти переговоры с сильной позицией, подкрепленной действиями украинских военных, политической волей президента Владимира Зеленского и поддержкой зарубежных партнеров.

«Мы будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа», - подчеркнул Кулеба.

Впрочем, он отметил, что результат переговоров зависит также от того, с какими инструкциями на них едет Лавров.

Напомним, глава МИД Украины показал, как 500-килограммовая российская бомба упала на жилой дом.

Как сообщала Politeka, Кулеба заявил, что Россия хочет избежать санкций.

Также Politeka писала, что глава МИД Украины Кулеба заявил об отключении России от SWIFT, появились подробности.