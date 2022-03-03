У Путина нет шансов победить в этой войне.

Украина обратилась с немаловажной просьбой ко всему мировому сообществу

То, что именно глава Министерства иностранных дел Украины просит у международного сообщества, и какие действия на самом деле помогут нашей стране и далее противостоять российской агрессии, видно из публикации Дмитрия Кулебы в Twitter-аккаунте.

В частности, Кулеба напоминает государствам, поддерживающим нашу страну, о том, что именно сейчас идет настоящая народная война за Украину:

"У Путина нет шансов победить в ней. На опубликованном фото обычные мирные жители блокируют российских оккупантов в Энергодаре в эту среду, 2-го марта. И все это является лишь одним из сотен подобных фотоснимков и видео. По этой причине, Украине нужны партнеры, которые помогут нам защитить себя, в особенности в воздухе. Срочно закройте небо!".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Арестович сообщил о серьезных поражениях российских захватчиков.

Также ранее мы информировали о том, что виллу экс-жены президента РФ, Владимира Путина, обрисовали в цвета украинского флага.

А до этого наш портал сообщали о том, что экс-украинца, который выбрал гражданство страны-агрессора, а позднее и поддержал войну с нашей страной, выбрасывают из шахматных турниров.