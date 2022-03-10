В четверг, 10 марта, в Анталье состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

О первых результатах встречи Кулеба рассказал на своем брифинге. Известно, что переговоры продлились полтора часа. По словам Кулебы, они с Лавровым обсуждали вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Известно, что по второму вопросу решения достичь так и не удалось.

«Стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня», - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины назвал прошедшие переговоры тяжелыми. Тем не менее он отметил, что готов продолжать обсуждение возможности прекращения огня в таком режиме, если российская сторона будет готова к конструктивному диалогу.

«Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии», - подчеркнул Кулеба.

По его словам, сегодня он услышал, что Россия привязывает прекращение огня к выполнению Украиной требований Владимира Путина.

Кулеба также подчеркнул, что прибыл на переговоры с двумя основными задачами: организовать гуманитарный коридор и договориться о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов.

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