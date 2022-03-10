О первых результатах встречи Кулеба рассказал на своем брифинге. Известно, что переговоры продлились полтора часа. По словам Кулебы, они с Лавровым обсуждали вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Известно, что по второму вопросу решения достичь так и не удалось.
«Стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня», - заявил Кулеба.
Глава МИД Украины назвал прошедшие переговоры тяжелыми. Тем не менее он отметил, что готов продолжать обсуждение возможности прекращения огня в таком режиме, если российская сторона будет готова к конструктивному диалогу.
«Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии», - подчеркнул Кулеба.
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Три ключевых пункта: глава МИД Украины Кулеба раскрыл, чего ждать от переговоров с Лавровым
По его словам, сегодня он услышал, что Россия привязывает прекращение огня к выполнению Украиной требований Владимира Путина.
Кулеба также подчеркнул, что прибыл на переговоры с двумя основными задачами: организовать гуманитарный коридор и договориться о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов.
Напомним, Зеленский раскрыл российским солдатам, как им можно спастись.
Как сообщала Politeka, глава МИД Украины Кулеба раскрыл, чего ждать от переговоров с Лавровым.
Также Politeka писала, что глава МИД Украины показал, как 500-килограммовая российская бомба упала на жилой дом.