Также он сказал, что помнит, как это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий.

Как известно, сегодня Президент США Джо Байден во время визита в Польшу навести украинских беженцев, провел встречу с украинскими политиками и был на важном совещании, детали которого не разглашаются. Во время короткого интервью Байден даже назвал президента РФ Путина "мясником", пишет, CNN.

Заявление было сделано после визита к украинским беженцам в Варшаве. Так, на вопрос журналистов о том, что же заставило президента думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: «Он мясник».

Также Байден восхитился противостоянием украинцев.

«Это невероятно, это невероятно. Я вижу всех этих маленьких детей. Просто хочу обнять, просто хочу сказать спасибо», - сказал он.

Также он сказал, что помнит, как это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий.

«Каждое утро ты встаешь и удивляешься. Ты просто удивляешься. И ты молишься, чтобы тебе не позвонили».

Также мы писали, о новом успехе сообщили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», поделившись кадрами в своем Фейсбук.

В прицел украинских воинов на этот раз попал российский бронеавтомобиль «Рысь». В результате меткого удара от машины оккупантов осталась лишь груда обгоревшего металла.

«Как выглядит гордость российского оборонпрома бронеавтомобиль «Рысь» до и после встречи с холодноярцами», - говорится в публикации.

Напомним, украинцам показали, как ВСУ уничтожили технику оккупантов на юге.

Как сообщала Politeka, командир танкового полка застрелился, а технику разворовали: украинская разведка рассказала о положении оккупантов.

Также Politeka писала, что украинские защитники вновь уничтожили несколько "птичек" оккупантов.