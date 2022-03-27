Оккупанты сконцентрировались на так называеомом "освобождении Донбасса"
Об этом заявил советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин Live.
По его словам, в России поняли, что взять большие города у них не получится, поэтому они сконцентрируют свое внимание на Донбассе.
"Россия в течении недели-двух выведет войска с Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс. Они поняли, что не получится взять большие города, объявили о завершении первой фазы "спецоперации" и началу второй - "освобождение Донбасса", - отметил Арестович.
"У них теперь три задачи: окружить наши войска в зоне ООС, полностью оккупировать Мариуполь и удержать Юг. Если они Херсон потеряют, то обрушится вся их Мариупольская оккупация. И это все. Захвата Киева, Харькова, Одессы не будет", - подытожил советник главы ОП.
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