По словам дипломата, министр заявил ему тогда, что поставки оружия или отключения России от SWIFT бессмысленны.

24 февраля, в день полномасштабного вторжения России посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил с немецкими политиками и диалог его неприятно удивил. Об этом Мельник рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung .

В частности, он разговаривал с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Глава Минфина тогда сказал украинскому послу, что "Украине осталось несколько часов".

По словам дипломата, министр заявил ему тогда, что поставки оружия или отключения России от SWIFT бессмысленны.

Линднер сидел с "вежливой улыбкой" и вел беседу так, будто поражение украинцев уже было сразу очевидным, также сообщал Мельник.

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«Развалили полздания. В кабинет попали ко мне, сволочи…Ходим под Богом, большинство вышло, спаслось чудом. Под завалами 8 гражданских, которых, надеемся, вытащим, ищем. Больше ста вышли, троих военных тоже ищем», - сообщил Ким, опубликовав также фото разрушенного здания.

Напомним, ранее Ким сообщил, что силы ВСУ продвигаются в сторону Херсона.

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