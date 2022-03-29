"Те, кто подтолкнет Украину согласиться на мирное соглашение без полного вывода российских войск «служат путину»"

Страны НАТО разделились относительно того, какие условия могли бы считаться приемлемыми в договоре с рф, какое дальнейшее оружие прислать Украине, а также является ли разговор с президентом путиным полезным или нет. Об этом свидетельствуют люди, знакомые с дискуссиями, которые состоялись на прошлой неделе между лидерами по обе стороны Атлантики, и документы, которые есть в распоряжении Bloomberg.

Так, за диалог с путиным выступает Франция и Германия.

Ожидается также, что премьер-министр Италии Марио Драги поговорит с путиным на этой неделе и будет призывать к прекращению огня и гуманитарным коридорам.

Другие члены НАТО считают, что диалог, который Париж и Берлин ведут с кремлем, является контрпродуктивным и может сыграть на руку путину, согласно одному из документов.

Великобритания, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы, за исключением Венгрии, скептически относятся к тому, что президент россии серьезно относится к переговорам о приемлемое мирное соглашение, в соответствии с тем же документом.

Те, кто подтолкнет Украину согласиться на мирное соглашение без полного вывода российских войск «служат путину», – сказал дипломат из одной восточноевропейской страны. А те, кто обращается к Путину, часто «делают это только в целях своей кампании» внутри страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон так же скептически относился к намерениям путина, сказал другой мужчина. Накануне встречи Джонсон заявил журналистам, что Путин своими действиями в Украине уже пересек красную линию.

«Это правильно, чтобы максимально использовать любое возможное урегулирование путем переговоров, но, очевидно, мы должны осознавать тот факт, что он не выполнил свои обещания", – заявил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Макс Блэйн. "В течение всего времени мы видели, как Путин говорил одно, а делал другое, поэтому это является императивом, чтобы мы судили его и его режим по тому, как они действуют".

Несмотря на неудачи на местах, Великобритания не верит, что стратегические цели путина изменились, по словам высокопоставленного британского чиновника.

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