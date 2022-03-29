Соглашения о прекращении огня будет недостаточно для отмены британских санкций

Об этом сказал сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

“Давление на путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи (Украине), чтобы гарантировать, что россия полностью изменит свой курс”, — пересказал журналистам слава Джонсона представитель премьера.

Напомним, объявлены результаты переговоров с РФ: что будет с Крымом, Донбассом и каков "дипломатический" вариант окончания войны.

Также Politeka.net писала, что РФ выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей.

Кроме того Politeka.net сообщала, что под Харьковом ликвидировали командира бригады РФ с "неудачным названием".