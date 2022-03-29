Соглашения о прекращении огня будет недостаточно для отмены британских санкций
Об этом сказал сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
“Давление на путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи (Украине), чтобы гарантировать, что россия полностью изменит свой курс”, — пересказал журналистам слава Джонсона представитель премьера.
Напомним, объявлены результаты переговоров с РФ: что будет с Крымом, Донбассом и каков "дипломатический" вариант окончания войны.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Из Беларуси запустили ракеты по Львову: "Были вовремя обнаружены и..."
Перебрасывают людей из Южной Осетии: в Генштабе ВСУ рассказали, к чему готовится враг
"Без крика и пафоса": Турция помогла Одессе и Николаеву спастись
У россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии
Также Politeka.net писала, что РФ выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей.
Кроме того Politeka.net сообщала, что под Харьковом ликвидировали командира бригады РФ с "неудачным названием".