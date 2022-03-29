Это лицо пока не попало под санкции, но имеет "тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным.

Великобритания арестовала первую суперяхту в своих водах в рамках санкций против России, пишет ВВС.

Яхта стоимостью 38 миллионов фунтов под названием Phi (названа в честь математической концепции, также известной как Золотое сечение) принадлежит неназванному российскому бизнесмену.

Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что это лицо пока не попало под санкции, но имеет "тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным.

NEW pics of NAtional Crime Agency Combating Kleptocracy Cell serving detention notice on Phi yacht to master on board in Canary Wharf after direction from Transport Sec Shapps pic.twitter.com/dt9TySeaDf — Faisal Islam (@faisalislam) March 29, 2022

Великобритания ввела ряд санкций против российских граждан и компаний после вторжения страны в Украину.

Phi впервые был определен как потенциально российское владение 13 марта, но его владелец «намеренно хорошо скрыт», отметил Правительство.

В нем добавили, что компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на карибских островах Сент-Китс и Невис, но она носила мальтийские флаги, чтобы скрыть свое происхождение.

Департамент транспорта не комментировал, почему не назвал лицо, которое является владельцем яхты.

Министр транспорта господин Шаппс сказал, что данный шаг это "четкое и строгое предупреждением для Путина и его окружения".

The #UK has seized its first superyacht in British waters as part of sanctions against #Russia. The £38m yacht, named Phi, is owned by an unnamed Russian businessman @ModernNavy @BBCNews #StandWithUkraine https://t.co/BNJEEsXk6Q pic.twitter.com/FzQJdVZf2W — Modern Royal Navy (@ModernNavy) March 29, 2022

"Пока корабль никуда не уйдет", - сказал он. "Люди, которые выиграли от режима [Путина], не могут извлечь выгоду из плавания вокруг Лондона и Великобритании на таких кораблях».

Ярко-голубая яхта имеет «бесконечный винный погреб, а также бассейн с пресной водой и пентхаус на верхней палубе.

Корабль, построенный в Нидерландах, совершил свой первый рейс в прошлом году.

Напомним, соглашение о прекращении огня: Джонсон объяснил, что будет с санкциями против рф

Как сообщала Politeka, переговоры с путиным относительно войны в Украине вызвали раскол среди лидеров стран НАТО: Bloomberg обнародовал детали

Также Politeka писала, что в день вторжения немецкий министр отказал Украине в помощи