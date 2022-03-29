Великобритания арестовала первую суперяхту в своих водах в рамках санкций против России, пишет ВВС.
Яхта стоимостью 38 миллионов фунтов под названием Phi (названа в честь математической концепции, также известной как Золотое сечение) принадлежит неназванному российскому бизнесмену.
Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что это лицо пока не попало под санкции, но имеет "тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным.
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Великобритания ввела ряд санкций против российских граждан и компаний после вторжения страны в Украину.
Phi впервые был определен как потенциально российское владение 13 марта, но его владелец «намеренно хорошо скрыт», отметил Правительство.
В нем добавили, что компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на карибских островах Сент-Китс и Невис, но она носила мальтийские флаги, чтобы скрыть свое происхождение.
Департамент транспорта не комментировал, почему не назвал лицо, которое является владельцем яхты.
Министр транспорта господин Шаппс сказал, что данный шаг это "четкое и строгое предупреждением для Путина и его окружения".
"Пока корабль никуда не уйдет", - сказал он. "Люди, которые выиграли от режима [Путина], не могут извлечь выгоду из плавания вокруг Лондона и Великобритании на таких кораблях».
Ярко-голубая яхта имеет «бесконечный винный погреб, а также бассейн с пресной водой и пентхаус на верхней палубе.
Корабль, построенный в Нидерландах, совершил свой первый рейс в прошлом году.
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