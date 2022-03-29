Угоди про припинення вогню буде недостатньо для скасування британських санкцій
Про це сказати сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
"Тиск на путіна має бути посилено як за рахунок подальших економічних заходів, так і за рахунок надання військової допомоги (Україні), щоб гарантувати, що росія повністю змінить свій курс", — переказав журналістам слава Джонсона представник прем'єра.
Нагадаємо, оголошено результати переговорів із РФ: що буде з Кримом, Донбасом і який "дипломатичний" варіант закінчення війни.
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Також Politeka.net писала, що РФ виводить частину військ з Київської та Чернігівської областей.
Крім того Politeka.net повідомляла, що під Харковом ліквідували командира бригади РФ з "невдалою назвою"