Угоди про припинення вогню буде недостатньо для скасування британських санкцій

Про це сказати сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

"Тиск на путіна має бути посилено як за рахунок подальших економічних заходів, так і за рахунок надання військової допомоги (Україні), щоб гарантувати, що росія повністю змінить свій курс", — переказав журналістам слава Джонсона представник прем'єра.

Нагадаємо, оголошено результати переговорів із РФ: що буде з Кримом, Донбасом і який "дипломатичний" варіант закінчення війни.

Також Politeka.net писала, що РФ виводить частину військ з Київської та Чернігівської областей.

Крім того Politeka.net повідомляла, що під Харковом ліквідували командира бригади РФ з "невдалою назвою"