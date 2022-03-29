Вероятность вступления в войну Беларуси является невысокой. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью DW.
По словам Арестовича, уход российских войск с севера Украины говорит о том, что в рф поняли, что уговорить Лукашенко не удастся.
«Я понимаю его. У них есть данные собственного соцопроса, показывающего, что большинство белорусских военных категорически негативно относятся к такой перспективе», — заявил Арестович.
По его словам, "ни один диктатор мира не отправит войска в таком состоянии - просто потому, что они против него самого повернут оружие или встанут на нашу сторону".
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«Вместо мощной белорусской операции в районе Киева будет переход белорусской армии на нашу сторону и будет мощная операция в направлении Минска. Они это вполне понимают и боятся», — сказал Арестович.
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