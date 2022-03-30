Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире всеукраинского телемарафона UAразом рассказал о том, сколько будет длиться активная фаза боевых действий. Так, по словам спикера, это может занять еще около недели, но и возможно дольше.
"Активная фаза боевых действий продолжается. Будет длиться еще неделю, может, и больше", - отметил Арестович.
По его словам, под Киевом противник оставит часть контингента, заданием которого будет "удерживать наши войска, не давать перебрасывать их на сложные направления", из-под Чернигова пока войска не отводят.
"ВС РФ перебрасывает в зону ООС и под Мариуполь войска из-под Киева для получения там преимущества и окружения украинских сил. На юге, в районе Херсона, враг становится в оборону, ВСУ ведут там аккуратные тактические действия", - добавил Алексей Арестович.
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