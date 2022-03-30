Об этом сообщает местное издание 0512. Как известно, утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по административному зданию в Николаеве. В результате здание оказалось пробито насквозь, разрушения были масштабными. Так, спасатели сообщали, что произошло разрушение центральной секции с 9-го по 1-й этажи.

Из-под завалов достали 18 человек, вскоре появилась информация о 12 погибших.

Как стало известно утром 30 марта, число погибших в результате атаки российских военных увеличилось: всего из-под завалов достали тела 13 человек и еще один пострадавший скончался в больнице. Таким образом, от действий оккупантов погибло 14 человек.

Также известно о 34 пострадавших.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. На месте посменно работают 38 сотрудников ГСЧС и 8 единиц техники.

Отметим, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким накануне заявил, что россияне специально дождались времени, когда сотрудники администрации вышли на работу. Речь шла о здании областной государственной администрации. В зоне обстрела оказался и кабинет самого Кима.

Напомним, из-за обстрелов войск рф в Украине погибли уже 145 детей.

Как сообщала Politeka, оккупанты открыли огонь по спящим людям, идет спасательная операция.

Также Politeka писала, что Ким опубликовал видео момента ракетного удара по Николаевской ОГА.