При подготовке к полномасштабному вторжению в Украину Россия допустила ряд стратегических ошибок.

Такое мнение, как пишет Politeka.net в эфире Еспресо.TV высказал заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, если первую операцию оккупанты проводили без объективной оценки ситуации, то сейчас они будут разбирать свои ошибки и готовиться к новой волне наступления.

"Россияне допустили ряд стратегических ошибок. Во-первых, недооценили ВСУ и переоценили собственные силы. Во-вторых, они недооценили состояние украинского общества и власти", - подчеркнул Романенко, добавив, что россияне думали, что украинцы будут их встречать с радостью, а власть убежит.

"В-третьих, Кремль недооценил реакцию международного сообщества на их действия”, - пояснил Романенко.

Он подчеркнул, что сейчас россияне разбирают свои ошибки и готовятся к наступательным действиям.

"Они не отказались от целей, которые ставили в начале войны. Путин дал Шойгу и Герасимову последний шанс, чтобы исправить ситуацию", - добавил Романенко.

Украину, по его словам, ждут тяжелые бои на юге и востоке.

Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что противник понес значительные потери и, вероятно, на некоторое время отказался от блокировки Киева.

Поэтому сейчас оккупанты осуществляют перегруппировку по сосредоточению усилий для наступательной операции в Восточной операционной зоне. В частности наращивают систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.

Между тем, на киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины успешно и молниеносно уничтожают оккупантов.

От обороны города Киева и Киевской области бойцы Нацгвардии вместе с Вооруженными силами кое-где переходят к контрнаступлению.

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