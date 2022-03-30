Как пишет Politeka.net, пока украинцы героически защищаются от агрессора, депутаты госдумы россии продолжают разжигать враждебную риторику. В этот раз Михаил Делягин предложил своим фанатам проголосовать, нужно ли применить ядерное оружие по Азербайджану, который воспользовался выводом войск России из Нагорного Карабаха.

"Считаете ли Вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину?", - написал вопрос депутат и предложил несколько вариантов ответа:



"Да, это необходимо"



"Да, но это невозможно"

"Нет, это недопустимо".

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