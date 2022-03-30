Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о переговорах с российской стороной.

Главные тезисы с брифинга советника главы ОП Михаила Подоляка на брифинге о переговорах с российской делегацией:

▪️Многосторонний договор о гарантиях безопасности предоставит Украине дополнительный фактор защиты, в том числе и от стран с ядерным оружием.

▪️ВСУ "конкретно расставляют акценты", которые украинская сторона использует в переговорах. россия уже не использует в переговорах ультиматумы.

▪️Территориальная целостность Украины не поддается сомнению.

▪️Референдум о мирных договоренностях пройдёт только после того, как вс рф отойдут на позиции по состоянию на 23 февраля. Только после референдума может быть ратификация парламентами стран.

▪️Старые международные форматы по предотвращению агрессии не работают. Поэтому нужны новые действенные механизмы.

Напомним, Оккупанты массово минируют дворы домов и детские площадки: что нельзя трогать ни в коем случае.

Как сообщала Politeka, Одесский футболист рассказал, как город будет "встречать" россиян в случае атаки: "Сто раз пожалеют".

Также Politeka писала, что Огромные колонны техники движутся у границ с Украиной со стороны Беларуси: "Неподалеку".