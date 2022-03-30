Как пишет Politeka.net, Южная Осетия - часть страны Грузия, которую окончательно была оккупирована при помощи российских войск в 2008 году. Только Россия, Никарагуа, Науру и Сирия признают независимость данного формирования. Главарь незаконного образования на территории Грузии Анатолий Бибилов в своем новом заявлении сообщил, что Южная Осетия собралась стать частью России. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
"Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время", - заявил главарь в своем обращении.
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