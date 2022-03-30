В Минобразования сообщили, как происходит возобновление образовательного процесса в регионах, где это возможно и позволяет ситуация безопасности. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на пресс-службу образовательного ведомства.

Отмечается, что учреждения профессионального (профессионально-технического) образования 15 регионов полностью возобновили образовательный процесс в дистанционном формате. Частично продолжен образовательный процесс в профтехах 8 областей. Не начато обучение в заведениях П (ПТ) в 2 областей Украины.

Учреждения профессионального образования осуществляют обучение в 23 регионах по дистанционной или смешанной форме. В одной области ЗФПО находятся на каникулах.

В 17 областях Украины продолжается обучение в учреждениях высшего образования. Частично работают ЗВО 3 регионов, а на каникулах находятся университеты 3 областей.

Напомним, Министерство образования и науки Украины разрабатывает Порядок зачисления в учреждения высшего образования в 2022 году, в котором будет подробно описан вступительный процесс.

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