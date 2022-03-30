Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом, в результате которых США выделят финансовую помощь.

Как пишет Politeka.net, Владимир Зеленский продолжает активно заниматься внешней политикой. Сегодня, 30 марта, стало известно, что президент провел переговоры со своим американским коллегой - Джо Байденом. Об этом Зеленский написал в своем твиттере.

"Только что завершил часовой разговор с Джо Байденом. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", - написал президент.

После этого тг-канал "УП" сообщил подробности данных переговоров. Как оказалось, президенты договорились о выделении еще 500 миллионов долларов для Украины.

"Байден во время телефонного разговора сказал Зеленскому, что США предоставит Украине 500 миллионов долларов помощи", - написано было в сообщении.

Напомним, оккупированная грузинская "Южная Осетия" собралась в Россию, главарь сделал заявление

Также Politeka сообщала, что потери оккупантов, отвод войск от Киева и содействие РФ со стороны Беларуси

А еще Politeka писала, что ПВО одержала разгромную победу над врагами на восточном направлении



