Как пишет Politeka.net, Владимир Зеленский продолжает активно заниматься внешней политикой. Сегодня, 30 марта, стало известно, что президент провел переговоры со своим американским коллегой - Джо Байденом. Об этом Зеленский написал в своем твиттере.
"Только что завершил часовой разговор с Джо Байденом. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", - написал президент.
После этого тг-канал "УП" сообщил подробности данных переговоров. Как оказалось, президенты договорились о выделении еще 500 миллионов долларов для Украины.
"Байден во время телефонного разговора сказал Зеленскому, что США предоставит Украине 500 миллионов долларов помощи", - написано было в сообщении.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Новые выплаты, украинцам раздадут по 6 500 тыс. гривен: кто имеет право и как получить
Масштабный пожар под Киевом: стало известно, что разбомбили оккупанты, видео
Блицкриг провалился, оккупанты переходят к плану "Б": выяснились детали
В Беларуси засняли колонны разбитой техники рф, кадры: "Погрузили на платформы"
Напомним, оккупированная грузинская "Южная Осетия" собралась в Россию, главарь сделал заявление
Также Politeka сообщала, что потери оккупантов, отвод войск от Киева и содействие РФ со стороны Беларуси
А еще Politeka писала, что ПВО одержала разгромную победу над врагами на восточном направлении