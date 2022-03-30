Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 30.03.2022 по российскому вторжению

Идут тридцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляется частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей.

Враг испытывает существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники.

Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления.

Противник продолжает нести значительные потери. По имеющейся информации, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек.

Самопровозглашенное руководство республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил российской федерации, аэродромной и транспортной сети, а также места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время, в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране".

Также республика Белоруссия предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных заведений на своей территории. Так, в последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области отмечено прибытие с территории Украины большого количества российских военнослужащих с разной степени тяжести ранениями.

Вместе победим! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!

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