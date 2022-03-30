Член парламента Великобритании, бывший министр финансов и кадровой политики Северной Ирландии Сэмми Уилсон сообщил, что Россия стоит за терроризмом в Украине.

Как пишет Politeka.net, россия 24 февраля напала на Украину. За это время украинцы не только остановили нападение, но и пошли в контрнаступление. И практически сразу россия начала нарушать правила войны и совершать военные преступления. Член парламента Великобритании, бывший министр финансов и кадровой политики Северной Ирландии Сэмми Уилсон сообщил, что россия начала проводит терроризм в Украине, передает Ghall.com.ua.

"Я считаю очевидным, что путинская армия увязла в Украине, их потери растут и он отдал своим силам приказ начать проводить террористические акты. Бомбардировки целых городов, взятие заложников и их вывоз в Россию нельзя назвать иначе как терроризм", — заявил политик.

"И так как все это осуществляется российским государством, я считаю, что Россию стоит рассматривать как государство-террорист", - добавил член парламента.

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